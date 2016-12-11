Матвеева стала шестой в спринте в Давосе

Россиянка Наталья Матвеева заняла шестое место в спринте на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Юлия Белорукова выбыла в полуфинале, Евгения Шаповалова - в четвертьфинале.

Гонку выиграла норвежка Майкен Фалла, второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Остберг, третье - шведка Ханна Фальк.

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Спринт

1. Фалла (Норвегия) - 2.44,63

2. Остберг (Норвегия) - отставание 0,53

3. Фальк (Швеция) - 0,60

4. Сундлинг (Швеция) - 1,04

5. Диггинс (США) - 5,91

6. МАТВЕЕВА (Россия) - 6,80

