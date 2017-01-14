Матвеева поднялась на третье место в спринтерском зачете Кубка мира, Устюгов опустился на второе

Победив на этапе в итальянском Тоблахе, Наталья Матвеева поднялась на третье место в спринтерском зачете Кубка мира. На счету россиянки 190 очков, что на два меньше, чем у шведки Ханны Фолк. Лидерство по-прежнему принадлежит норвежке Майкен Касперсен Фалла, ни разу не опустившейся ниже второго во всех пяти спринтах сезона. Десятку лучших замыкает Юлия Белорукова, набравшая 97 очков.

Сергей Устюгов, из-за падения не пробившийся в четвертьфинал итальянского этапа Кубка мира, опустился в спринтерском зачете на второе место, пропустив Пала Голберга, занявшего сегодня седьмое место. У россиянина 182 балла, тогда как у норвежца – 190. (Кирилл БУРДАКОВ)