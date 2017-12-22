20:30 22 декабря | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Матвеева еще на заседании комиссии МОК поняла, что ее признают виновной


Российская лыжница Наталья Матвеева уже во время слушаний ее дела поняла, что дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом признает ее виновной в нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка готовится оспорить это решение.

В пятницу МОК объявил о пожизненном отстранении 11 российских спортсменов и аннулировании их результатов на Играх-2014, в их числе оказалась и Матвеева. Слушания их дел прошли 20 декабря.

– Конечно, это ожидалось, мы это узнали еще на слушании, когда Освальд сказал, что они для себя решение приняли, – приводит ТАСС слова Матвеевой. – Естественно, я буду идти до конца, защищать свое честное имя. Дальше в CAS с адвокатами, а после будет видно.

На слушаниях ничего не было – что у нас, что у ребят. Цирк какой-то. Это даже нельзя объяснить. Нам обещали, что решение вынесут до Рождества, не волнуйтесь, подарки будут.

Сейчас нахожусь на сборе, сегодня буду разговаривать с тренером, думаю, завтра – с Еленой Валерьевной (Вяльбе, главой Федерации лыжных гонок России. – Прим. "СЭ").

Надеюсь, не будет проблем со сборами, регионы не бросят и помогут. Сегодня только списывалась с Евгением Беловым, мы обсуждали планы после Нового года, чтобы вместе поехать тренироваться. Я сама заранее предполагала, что будет такой итог, поэтому надо заранее планировать, куда ехать на сборы. Нам остается только держаться вместе и надеяться на лучшее.

Демченко лишили двух медалей Сочи-2014

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4837071

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий