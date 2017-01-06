16:10 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Мартин Йонсруд Сундбю: "Устюгов снова провел потрясающую гонку"

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Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, занявший 14-е место в индивидуальной гонке классическим стилем в рамках "Тур де Ски", которая состоялась в пятницу в Тоблахе, посетовал на свою плохую форму и похвалил Сергея Устюгова. Россиянин выиграл пятую гонку подряд. По мнению Сундбю, он имеет все шансы выиграть общий зачет "Тур де Ски".

– Я в недостаточно хорошей форме, чтобы бегать такие гонки, – приводит слова Сундбю vg.no. – Сегодня я испытывал трудности с самого начала. Ноги были тяжеленные, и я ничего не мог с этим поделать. Это ужасно, но я не могу винить в этом того или другого. Но я все равно рассчитывал выступить лучше. Уж на 6-7-е место я мог бы рассчитывать, даже в худший свой день.

Принесет ли сегодняшний успех Устюгову победу в общем зачете "Тур де Ски"? Думаю, да. Если состояние моего организма останется на том же уровне, в оставшиеся два дня мне придется очень тяжело. Но нужно отдать ему должное. Он снова провел потрясающую гонку.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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кубань чемпион

"Гном" пытается сказать, что он сдался? Не верю.

16:22

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