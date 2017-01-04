Мартин Йонсруд Сундбю: "Согласен, что Устюгов - фаворит "Тур де Ски"

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю назвал Сергея Устюгова фаворитом "Тур де Ски". Сегодня россиянин победил в гонке преследования в Оберстдорфе, выиграв четвертую гонку "Тур де Ски" подряд.

- Сперва все шло хорошо, я неплохо ускорился, - цитирует nrk.no Сундбю. - Но в конце ноги не выдержали. Концовка вышла очень тяжелой. Я думал, что смогу отыграть немного, но, по всей видимости, с этим местом мы не лучшие друзья.

- До сегодняшнего дня Мартин Йонсруд Сундбю был фаворитом "Тур де Ски", но сейчас в фавориты выбился Сергей Устюгов...

- Да, я согласен с этим.