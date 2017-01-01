Мартин Сундбю: "Я на 100 процентов доверяю русским"

Лыжник Мартин Сундбю после завершения вчерашнего спринта в Валь-Мюстаире отметил, что полностью доверяет россиянам. Ранее FIS принял решение о дисквалификации Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Подозрение организации строится на второй части доклада Ричарда Макларена.

- Я доверяю русским лыжникам на 100 процентов, - приводит VG слова Сундбю. - Почему? Для меня их менталитет является образцом. Мы растем на их тренировках. Для многих ребят стоит выбор: или спорт, или ничего. Они потом и кровью добиваются успеха с самого юного возраста. С Легковым я выступаю с 17 лет, у нас длинная история борьбы. Я полностью доверяю этим ребятам. Справедливо ли их отстранение? Ничего не могу сказать, потому что это не мое дело.