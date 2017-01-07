Мартин Сундбю: "Устюгов может занервничать, я побегу за победой, а не за вторым местом"

Норвежский лыжник Мартин Сундбю после победы в масс-старте на "Тур де Ски" признался, что надеется на то, что россиянин Сергей Устюгов занервничает в последний день многодневки. Завтра – заключительный этап "Тура"-2017 – гонка на 9 км свободным стилем, которую норвежец начнет с отставанием 1.11,9 от россиянина, выигравшего пять предыдущих стартов.

– Я доволен тем, что мне удалось иметь хоть частичный контракт с Устюговым перед заключительной гонкой, – приводит портал VG слова Сундбю. – Не думаю, что я сильно его напугал, но надеюсь на то, что он занервничает, когда мы начнем забираться на гору. Да, отрыв довольно велик, но гора настолько крутая, что может создаться иллюзия, что я ближе, чем есть на самом деле. Тут у него могут сдать нервы, хотя на этом турнире он уже показал себя сверхчеловеком. Я фаворит? Я считаю, что фаворит – Устюгов. Мое отставание – это ужасно много, но я побегу за победой, а не за вторым местом.

Устюгов на "Тур де Ски": за одну гонку до чуда!