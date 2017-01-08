Мартин Сундбю: "Устюгов был слишком хорош"

Норвежский лыжник Мартин Сундбю отметил, что у него не было шансов выиграть "Тур де Ски". По его словам, Сергей Устюгов показал отличный результат на последней дистанции. Россиянин выиграл шесть из семи гонок тура, опередив норвежца на 1 минуту и 2,9 секунды.
- Сегодня была жесткая гонка, - приводит слова Сундбю NRK. - Я не был готов полностью, так как всю ночь не спал. Это было тяжело, Сергей действительно был силен на этой горной дистанции. Вообще он был слишком хорош.
кубань чемпион
"Вообще он был слишком хорош, а у меня губная помада закончилась губы сохли" конец цитаты. М. Сондбю.
18:43
shu111
Да пасти тебя начали, борода. Вот и все. В Сочи - так же был в пролете. А у себя дома - пшикал сколько хотел.
18:37