18:17 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Мартин Сундбю: "Устюгов был слишком хорош"

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Норвежский лыжник Мартин Сундбю отметил, что у него не было шансов выиграть "Тур де Ски". По его словам, Сергей Устюгов показал отличный результат на последней дистанции. Россиянин выиграл шесть из семи гонок тура, опередив норвежца на 1 минуту и 2,9 секунды.

- Сегодня была жесткая гонка, - приводит слова Сундбю NRK. - Я не был готов полностью, так как всю ночь не спал. Это было тяжело, Сергей действительно был силен на этой горной дистанции. Вообще он был слишком хорош.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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кубань чемпион

"Вообще он был слишком хорош, а у меня губная помада закончилась губы сохли" конец цитаты. М. Сондбю.

18:43

shu111

Да пасти тебя начали, борода. Вот и все. В Сочи - так же был в пролете. А у себя дома - пшикал сколько хотел.

18:37

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