Мартин Сундбю: "Почти всю ночь просидел на унитазе"

Норвежский лыжник Мартин Сундбю, занявший второе место на "Тур де Ски", отметил, что перед сегодняшней гонкой на 9 км свободным стилем, чувствовал себя очень плохо. По его словам, у него были проблемы с кишечником.
– Со вчерашнего вечера я почти все время провел на унитазе, хотя меня и не рвало, – цитирует Сундбю tv2.no. – Поэтому нельзя сказать, что сегодня я был в оптимальном состоянии. Это было очень неприятно, учитывая, что завтра у меня финальная гонка на "Тур де Ски". Утром я очень нервничал. Очень боялся, что придется пропустить соревнования. К счастью, меня немного отпустило. Я должен был выйти на старт и теперь могу быть довольным вторым местом. Не думаю, что стоит говорить о таком, но все-таки лучше спать, чем сидеть в туалете.
rusfed 2.0
В изучении вентолина совсем забыли о чудотворном активированном угле )
20:56
shpasic
нужно было не сидеть, а вызывать врача. он бы срочное ТИ выписал - и всё в порядке бы было на утро.
20:49
Митюня
Устюгов просто не имел права проиграть такому засранцу!
20:47
shu111
Прекрасный заголовок. А мои подобные посты банятся)))
20:46