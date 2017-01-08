20:25 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Мартин Сундбю: "Почти всю ночь просидел на унитазе"

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Норвежский лыжник Мартин Сундбю, занявший второе место на "Тур де Ски", отметил, что перед сегодняшней гонкой на 9 км свободным стилем, чувствовал себя очень плохо. По его словам, у него были проблемы с кишечником.

– Со вчерашнего вечера я почти все время провел на унитазе, хотя меня и не рвало, – цитирует Сундбю tv2.no. – Поэтому нельзя сказать, что сегодня я был в оптимальном состоянии. Это было очень неприятно, учитывая, что завтра у меня финальная гонка на "Тур де Ски". Утром я очень нервничал. Очень боялся, что придется пропустить соревнования. К счастью, меня немного отпустило. Я должен был выйти на старт и теперь могу быть довольным вторым местом. Не думаю, что стоит говорить о таком, но все-таки лучше спать, чем сидеть в туалете.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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rusfed 2.0

В изучении вентолина совсем забыли о чудотворном активированном угле )

20:56

shpasic

нужно было не сидеть, а вызывать врача. он бы срочное ТИ выписал - и всё в порядке бы было на утро.

20:49

Митюня

Устюгов просто не имел права проиграть такому засранцу!

20:47

shu111

Прекрасный заголовок. А мои подобные посты банятся)))

20:46

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