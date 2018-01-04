Мартин Сундбю: "Колонью будет очень тяжело победить"

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю считает, что в общем зачете "Тур де Ски" будет сложно догнать Дарио Колонью. Швейцарец после масс-старта почти минуту выигрывает у Сергея Устюгова, а Сундбю замыкает тройку.

– Масс-старт вышел необычным, мы к такому не привыкли, – цитирует NRK Сундбю. – Для большинства из нас такие условия в новинку. Но мы с командой хорошо подготовились и старались держаться как можно дальше от других лыжников, чтобы не попасть в завал. В целом мы хорошо поработали.

Колонья сейчас в фантастической форме. Я его таким еще не видел. Его будет очень тяжело победить. Но мы постараемся просто показать свой результат.