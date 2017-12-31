Мартин Сундбю: "Если я начну верить всем слухам про допинг, то утрачу удовольствие от борьбы с россиянами"

Норвежский лыжник Мартин Сундбю отметил, что не обращает внимания на слухи о применении российскими спортсменами допинга. По словам норвежца, он доверяет Сергею Устюгову, которого назвал своим главным соперником. Россиянин в субботу выиграл спринт на "Тур де Ски".

- Я уже говорил, что не знаю, как к этому относиться, - приводит Dagbladet слова Сундбю. - Единственый верный выход - не относиться вообще никак. Но меня это раздражает. Что они будут делать дальше? Проводить снова медальную церемонию? В Пхенчхане я буду сосредоточен на другом, хотя такие слухи ходят.

Устюгов? Я должен доверять ему. Я не могу думать, что мой главный соперник обманывает меня. Сейчас относительно каждого ходит много слухов. Но если я начну им верит, то утрачу удовольствие, которое получаю от борьбы с этими ребятами.