12:20 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Мартен Фуркад: "Я верю в невиновность Йохауг, а случай с Сундбю сложнее"

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Пятикратный победитель Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад считает, что 14-месячная дисквалификация норвежской лыжницы Терезы Йохауг излишне сурова. Спортсменка утверждает, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно.

– Я видел Терезу в Шушене, где она тренируется, – цитирует TV2 Фуркада. – Пожелал ей всего доброго, потому что искренне верю в ее невиновность. Хотя трудно сказать, как запрещенное вещество может попасть в организм. Я верю в то, что говорит она. Наказание очень сурово.

Также Фуркад коснулся темы двухмесячной дисквалификации, которую отбыл Мартин Йонсруд Сундбю за превышение допустимой дозировки лекарства от астмы.

– Случай с Сундбю сложнее, – отметил Фуркад. – Есть разрешенный препарат, но превышение его дозы становится допингом. Правила должны быть одинаковы для всех. Возможно, что Йохауг сейчас расплачивается за слишком мягкое наказание Сундбю. Но я не судья, не стану говорить об этом. Никого не виню, однако сам не стал бы использовать лекарство от астмы, если бы не нуждался в нем.

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Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для топ-звезд от ВАДА
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Don Miguel

Еще раз подчеркну, что, когда речь о превышении доз, я согласен с ВАДА. Но больному астмой лекарств не давать нельзя! Я видел приступы, а одна знакомая вообще умерла, врачи не успели. Серьезней надо, без пшиков, что все норвежцы - астматики. Там климат такой, астмой полнаселения болеют. Контроль нужен, но здоровье и жизнь людей, даже не спортсменов, дороже.

14:51

Leo Hawk

В антидопинговом кодексе главное не "виновен/не виновен", а "нарушил/не нарушил"! Йохауг нарушила этот кодекс и была наказана. И больше тут никаких вопросов не может быть.

14:07

D102D

Если Терезе не дадут два года, мы будем поддерживать российскую антидопинговую политику. ВАДА, задумайся.

13:27

D102D

Фуркад зря это сказал, даже, если его очень попросили. Тереза должна получить два года - ещё есть шансы.

13:23

цска 19781978

Ну да. Рафик неуновен

13:09

Айртон

Если бы была виновна, получила бы 4 года. Как и Сундбю.) А так уже доказана непреднамеренность в обоих случаях.) У женщин, возможно, Хейди благодаря этому выиграет свой БХГ, заслужила.)

13:02

Veg Sneggi

когда нибудь выяснится что ещё, помимо таланта, позволяет Фуркаду носиться в горки как суперчеловеку. Практика показывает, что самые крикливые потом оказываются с терапевтическими исключениями

12:53

dominels.ru

Фуркад видимо забыл как визжал о допинге в российской команде. Ай нехорошо Мартен, опять двойные стандарты, в своих глазах бревна не видят, в чужих - щепку за километр!

12:45

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