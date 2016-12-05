Мартен Фуркад: "Я верю в невиновность Йохауг, а случай с Сундбю сложнее"

Пятикратный победитель Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад считает, что 14-месячная дисквалификация норвежской лыжницы Терезы Йохауг излишне сурова. Спортсменка утверждает, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно.
– Я видел Терезу в Шушене, где она тренируется, – цитирует TV2 Фуркада. – Пожелал ей всего доброго, потому что искренне верю в ее невиновность. Хотя трудно сказать, как запрещенное вещество может попасть в организм. Я верю в то, что говорит она. Наказание очень сурово.
Также Фуркад коснулся темы двухмесячной дисквалификации, которую отбыл Мартин Йонсруд Сундбю за превышение допустимой дозировки лекарства от астмы.
– Случай с Сундбю сложнее, – отметил Фуркад. – Есть разрешенный препарат, но превышение его дозы становится допингом. Правила должны быть одинаковы для всех. Возможно, что Йохауг сейчас расплачивается за слишком мягкое наказание Сундбю. Но я не судья, не стану говорить об этом. Никого не виню, однако сам не стал бы использовать лекарство от астмы, если бы не нуждался в нем.
Don Miguel
Еще раз подчеркну, что, когда речь о превышении доз, я согласен с ВАДА. Но больному астмой лекарств не давать нельзя! Я видел приступы, а одна знакомая вообще умерла, врачи не успели. Серьезней надо, без пшиков, что все норвежцы - астматики. Там климат такой, астмой полнаселения болеют. Контроль нужен, но здоровье и жизнь людей, даже не спортсменов, дороже.
14:51
Leo Hawk
В антидопинговом кодексе главное не "виновен/не виновен", а "нарушил/не нарушил"! Йохауг нарушила этот кодекс и была наказана. И больше тут никаких вопросов не может быть.
14:07
D102D
Если Терезе не дадут два года, мы будем поддерживать российскую антидопинговую политику. ВАДА, задумайся.
13:27
D102D
Фуркад зря это сказал, даже, если его очень попросили. Тереза должна получить два года - ещё есть шансы.
13:23
цска 19781978
Ну да. Рафик неуновен
13:09
Айртон
Если бы была виновна, получила бы 4 года. Как и Сундбю.) А так уже доказана непреднамеренность в обоих случаях.) У женщин, возможно, Хейди благодаря этому выиграет свой БХГ, заслужила.)
13:02
Veg Sneggi
когда нибудь выяснится что ещё, помимо таланта, позволяет Фуркаду носиться в горки как суперчеловеку. Практика показывает, что самые крикливые потом оказываются с терапевтическими исключениями
12:53
dominels.ru
Фуркад видимо забыл как визжал о допинге в российской команде. Ай нехорошо Мартен, опять двойные стандарты, в своих глазах бревна не видят, в чужих - щепку за километр!
12:45