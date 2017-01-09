Маркус Крамер: "Важно, чтобы Устюгов максимально быстро восстановился после "Тур де Ски"

Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Маркус Крамер выразил мнение, что ведущим спортсменам нечего делать на предолимписйкой неделей в Пхенчхане. По его словам, достаточно того, чтобы с трассой познакомились сервисмены.

– Чемпионат мира в Лахти стартует 22 февраля. У вас есть план, как сохранить нынешнюю супер-форму Устюгова еще полтора месяца? – вопрос Крамеру.

– Когда ты работаешь со спортсменом, очень сложно что-то планировать. Точнее, план может быть одним, а реальность потом совсем другой. Сейчас важно, чтобы Сергей максимально быстро восстановился после "Тура". Он выступит на следующем этапе Кубка мира в Тоблахе, затем мы проведем сбор в Австрии, выступим на этапе Кубка мира в Фалуне и снова сядем на сбор, теперь уже в Норвегии. Там я планирую включить скоростные тренировки и непосредственно подводку к чемпионату мира. План, как мне кажется, хорош, но теперь важно, чтобы ничто не помешало его выполнить.

– Я правильно понимаю, что вы не планируете поездки на предолимпийскую неделю в Пхенчхан?

– Нет, я считаю, что ведущим спортсменам там делать нечего. Слишком много перелетов получается. Вполне достаточно, чтобы с трассой познакомились сервисмены. Вот им важно заранее понять, какая там структура снега, что с погодой и тому подобное. А спортсменам хватит и недели сбора до соревнований, чтобы адаптироваться. Нет смысла возить их так далеко за целый год до Олимпиады.

– Первый тренер Устюгова Иван Брагин заявил, что готов с легкостью пожертвовать борьбой за победу в общем зачете Кубка мира ради золота Лахти. Вы разделяете этот подход?

– Конечно. Титул призера или тем более чемпиона мира гораздо важнее, чем место в общем зачете Кубка мира. Чемпионаты мира проводятся только раз в два года, это пиковая точка любого сезона. Лично для меня это самое престижное, что есть в этом году. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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