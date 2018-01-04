Маркус Крамер: "Устюгов был в ярости. Он сказал много слов, которых нельзя писать в прессе"

Главный тренер сборной России Маркус Крамер после масс-старта "Тур де Ски" в Оберстдорфе отметил, что Сергей Устюгов был в ярости от своего выступления. Специалист также назвал плохим решение жюри провести гонку на такой трассе.

– Устюгов был в ярости, – цитирует TV2 Крамера. – Не собираюсь произносить то, что он сказал мне. В его речи было много слов, которые нельзя писать в прессе. Это была безумная гонка. Устюгов упал трижды, один раз – с двумя другими россиянами. Он потерял много времени и все же вернулся в первую группу, но продвинуться дальше было невозможно. На последнем отрезке он шел 15-м, но снова упал.

Решение жюри провести масс-старт на такой трассе очень плохое. Вчера мы спрашивали, почему бы не провести спринт. Спринт стал бы хорошим решением. Не понимаю, почему в "Тур де Ски" оставили только один спринт. Это было бы безопаснее для лыжников.

Напомним, что Устюгов финишировал на 28-м месте.