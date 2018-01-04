Маркус Крамер: "Устюгов был в ярости. Он сказал много слов, которых нельзя писать в прессе"

Главный тренер сборной России Маркус Крамер после масс-старта "Тур де Ски" в Оберстдорфе отметил, что Сергей Устюгов был в ярости от своего выступления. Специалист также назвал плохим решение жюри провести гонку на такой трассе.
– Устюгов был в ярости, – цитирует TV2 Крамера. – Не собираюсь произносить то, что он сказал мне. В его речи было много слов, которые нельзя писать в прессе. Это была безумная гонка. Устюгов упал трижды, один раз – с двумя другими россиянами. Он потерял много времени и все же вернулся в первую группу, но продвинуться дальше было невозможно. На последнем отрезке он шел 15-м, но снова упал.
Решение жюри провести масс-старт на такой трассе очень плохое. Вчера мы спрашивали, почему бы не провести спринт. Спринт стал бы хорошим решением. Не понимаю, почему в "Тур де Ски" оставили только один спринт. Это было бы безопаснее для лыжников.
Напомним, что Устюгов финишировал на 28-м месте.
Досада Сергея Устюгова после 28-го места в масс-старте "Тур де Ски" pic.twitter.com/eTrjynSDTe– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 4 января 2018 г.
Платошкин Андрей
Недалекие комментаторы - в стиле ЧМОКА. Но тот хоть глуп. Отменили лучшую для Устюгова гонку, а оставили очень неприятную, да еще в худшую для него погоду. Отменяли бы обе гонки было бы понятно, а так - решение очень сомнительное. А у Лемье Марио ноги действительно кривые)))
22:45 4 января
Григорич
Это происки Трампа!
22:43 4 января
rn21
ну тема-то в том, что условия и погода были для всех одинаковы... Другие как-то добежали же до 1 места )
22:09 4 января
LemieuxMario
ноги кривые)))
22:06 4 января
ну я
Ау, дебилы! Вы попробуйте в половину слабее него пробежать и мы вам споём диферамбы!
21:52 4 января
Странник-777
Все бежали по нормальной трассе, а ему подсунули невесть что
21:43 4 января
Ты что с Урала?
Andrey6201 Очередной депутат, 3,12*дабол растёт?............ ПОКА КРОМЕ ТЕБЯ 3,14 даболов не видно.
21:40 4 января
Andrey6201
Очередной депутат, 3,12*дабол растёт? Нет бы ногами и руками работать, а он только ротоварежку на весь мир разевает :(
21:35 4 января