Маркус Крамер: "Не ожидал, что Устюгов выиграет шесть из семи гонок"

Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Маркус Крамер не ожидал, что его подопечный сумеет выиграть шесть из семи гонок во время многодневки "Тур де Ски". Специалист был уверен, что спортсмен поборется за место на пьедестале, но не был уверен, что он выступит настолько сильно.

– Маркус, в финальный подъем Устюгов отправлялся, имея 1 минуту 12 секунд преимущества над норвежцем Мартином Сундбю. Положа руку на сердце, вы были уверены, что это преимущество уже не отыгрываемо? – вопрос Крамеру.

– Еще за несколько гонок до финиша "Тура" я сказал, что Сергею нужна минимум минута преимущества на горе, чтобы чувствовать себя спокойно. Этого было бы достаточно, чтобы подстраховаться на случай плохого самочувствия, ошибки со смазкой и тому подобного. Но в итоге Сергею даже такого не потребовалось. Когда я увидел его на вершине, стало очевидно, что он нормально себя чувствует и уже не отдаст победы.

– Устюгов на этой многодневке выиграл шесть из семи гонок. Вы ожидали от своего ученика настолько феноменального выступления?

– Конечно, нет. Перед "Туром" мы провели очень качественный десятидневный сбор в Тоблахе. Ребята полностью выполнили мои тренировочные планы, стояла прекрасная погода, все были здоровы. После этого я подумал, что Устюгов готов бороться за место на подиуме многодневки, как и в прошлом году. Но что ему удастся выступить настолько сильно – я не предполагал. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью с Крамером