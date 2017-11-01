Маркус Крамер: "Надеюсь, у Легкова и Белова будет возможность доказать свою невиновность"

Тренер российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Маркус Крамер прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что оба спортсмена виновны в манипуляциях с допингом и их результаты на Олимпиаде в Сочи должны быть аннулированы. Также обоих спортсменов пожизненно отстранили от участия в Играх. Наказание может быть распространено на всю российскую команду.

– Я нахожусь в полном шоке, – сказал Крамер. – Решение МОК абсолютно скандально и для меня противоречит всем понятиям о справедливости. Мне бесконечно жаль моих спортсменов, и я надеюсь в процессе честных слушаний в CAS у них будет возможность доказать свою невиновность. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Маркус Крамер: "Уверен, что Легков был и остается чистым" //

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