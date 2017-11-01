Маркус Крамер: "Надеюсь, у Легкова и Белова будет возможность доказать свою невиновность"

Тренер российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Маркус Крамер прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что оба спортсмена виновны в манипуляциях с допингом и их результаты на Олимпиаде в Сочи должны быть аннулированы. Также обоих спортсменов пожизненно отстранили от участия в Играх. Наказание может быть распространено на всю российскую команду.
– Я нахожусь в полном шоке, – сказал Крамер. – Решение МОК абсолютно скандально и для меня противоречит всем понятиям о справедливости. Мне бесконечно жаль моих спортсменов, и я надеюсь в процессе честных слушаний в CAS у них будет возможность доказать свою невиновность. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Маркус Крамер: "Уверен, что Легков был и остается чистым" //
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Serenky25
уй вам уй вам. Я заявляю! Глава МОК пытался растлить меня в младенческом возрасте. Я сопротивлялся и отстоял свою честь, и я его запомнил. Так же я оставил на нем царапины. Они может и зажили. Но это факт. Я получил тяжелую травму на всю жизнь. Требую 1 лям зелени и посадить его в Бутырку или Матросскую тишину. И пусть оспорит. У МЕНЯ ДАЖЕ СВИДЕТЕЛИ ЕСТЬ. Плюшевый медвежонок. Слово против слова. ((( это конечно шутка. Но может нам всем такое написать и отправить этим пид...сам? Сейчас на фоне хайпа.
21:54
П_о_в_а_р
Доказать невиновность? Раньше виновность доказывали вроде.
21:45
spetrov
Есть мнение... ---- Это ты про Укроаину, к примеру? Согласен. Только здесь это в какой связи.
21:31
spetrov
"в процессе честных слушаний в CAS" - Вряд ли ошибусь, если предположу, что CAS устранится, свалив тяжесть принятия решения на МОК.
21:30
gr45
Пора вообще отменять все Олимпиады, потому что они стали объектом политиканства. Какой главный принцип, спорт вне политики? Интересно, этим самим господам-либеральным говноедам не смешно и не стыдно одновременно? КНДР почему-то так не прессуют, хотя те угрожают всему миру и тем же США. Ответ очень прост: кто борзеет больше всех, то кто в толпе навонял и кто боится разоблачения!
21:17
Есть мнение...
Какая страна - такой и спорт!
21:10
avtomir08
Уважаемый Мутко пора создавать новую олимпиаду и звать страны БРИКС и другие
20:50
streletc1783
В том то всё и дело что никакие док-ва никому не нужны,всё решено заранее.Это геноцид.
20:39