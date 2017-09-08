Маркус Крамер: "Легков находится не в лучшей форме"

Тренер сборной России Маркус Крамер сообщил о том, что на данный момент лыжник Александр Легков находится не в лучшей форме. При этом специалист подчеркнул, что спортсмен мотивирован стартовать в Кубке мира.

– Это не так уж и просто, когда вы пропустили сезон. После его окончания мотивация Легкова не была стопроцентной, но сейчас он в прекрасной форме и мотивирован на первый этап Кубка мира, – приводит NRK слова Крамера. – Форма у него не лучшая, но хорошая. Если говорить об уровне готовности, то она сравнима с состоянием Сергея Устюгова.

Легков и Белов могут выступать после 31 октября. И вот почему