Маркус Крамер: "Легков готовится к чемпионату мира, хотя, конечно, мотивация его упала"

Тренер российских лыжников Маркус Крамер выразил разочарование отстранением шести спортсменов из-за доклада Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговой работы в России. Специалист отметил, что Александр Легков был расстроен, узнав, что ему придется пропустить "Тур де Ски".

– Трудно это принять, но у нас нет другого выбора, – цитирует Expressen Крамера. – Они прошли большую подготовку, чтобы бороться в "Тур де Ски", чтобы добиваться хороших результатов вместе с Сергеем Устюговым. У нас была хорошая команда для "Тур де Ски", но сейчас полноценной команды нет. Хотя Устюгов выступает и за себя, и за других.

Когда я позвонил Легкову и сообщил ему эти новости, он просто промолчал в трубку. Он ничего не сказал. Тогда я заговорил: "Мы должны принять это и сосредоточиться на чемпионате мира в Лахти". Александр согласился. Он сейчас в России, тренируется, готовится к чемпионату мира. Но мотивация его, конечно, сейчас немного упала. Это вполне нормально. Все вернется. Надеюсь, нас допустят к чемпионату мира. А сейчас для всей сборной России наступил сложный момент.