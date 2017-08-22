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Маркус Крамер: "Есть ощущение, что олимпийский сезон Устюгов проведет великолепно"


Тренер сборной России Маркус Крамер в интервью "СЭ" отметил, что Сергей Устюгов в нормальном режиме готовится к новому сезону. По его словам, у россиянина есть надежда на хорошее выступление в олимпйиском сезоне.

– Как проходит подготовка к сезону у Сергея Устюгова? На недавних соревнованиях Blink в Норвегии он выбыл уже в полуфинале, что тревожит...

Нет, это был вообще не вопрос формы. Там очень быстрый трек, Сергею не повезло и в полуфинале он сломал палку. Но накануне он выиграл масс-старт на 15 км, так что за его физические кондиции я не волнуюсь. Конечно, у всех бывают хорошие дни и не очень, но это норма для любого спортсмена. Это такие мелкие проблемы со здоровьем, они бывают у всех. Ребята же работают на пределе своих организмов. Главное, что мы с Сергеем понимаем друг друга. У меня есть ощущение, что олимпийский сезон он проведет великолепно.

– Новый статус лидера команды сильно давит на Устюгова в плане ответственности?

Я не думаю, что он чувствует это давление. Мы по-прежнему концентрируемся только на тренировках. Интереса со стороны журналистов и всяких медиазапросов стало больше, но это не мешает нашей работе. Сергей знает, что ему делать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полное интервью Маркуса Крамера

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