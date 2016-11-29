Маркус Крамер: "Дисквалификация Йохауг? Право на ошибку есть у каждого"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал 14-месячную дисквалификацию норвежки Терезы Йохауг за использование стероидного препарата. Предположительно вещество попало в ее организм через крем для заживления солнечных ожогов на губах.

– Я слышал, что один итальянский велогонщик, использовавший аналогичный препарат, получил за него дисквалификацию сроком в 15 месяцев, – сказал Маркус Крамер. – Поэтому я так и думал, что Йохауг дадут от одного до полутора лет. 14 месяцев – о'кей, это ожидаемо. Хотя я не знаю конкретных обстоятельств дела и сужу только со стороны. Я считаю, у каждого должно быть право на ошибку. И в этой ситуации, как ее рассказала Йохауг, мне совершенно непонятны действия врача.

Норвежцы выглядят такой мега-профессиональной командой, у них все на высшем уровне, начиная от сервиса. Как можно было сработать настолько невнимательно? Повторюсь, ошибиться может каждый, но, к сожалению, каждое такое допинговое дело наносит огромный ущерб репутации нашего вида спорта. (Наталья МАРЬЯНЧИК)