Марит Бьорген: "Устала от подозрений в применении допинга"

Шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген выразила разочарование тем, что некоторые обвиняют ее в употреблении допинга. В СМИ не раз появлялась информация о том, что норвежка может применять запрещенные вещества, поскольку якобы нельзя без них достичь такого развития мышц рук.

– Эта история тянется давно, и я с тех пор изменилась, – цитирует Expressen Бьорген. – Я уже устала от этого и разочарована тем, что на эту тему говорят снова и снова. Я с этим так давно живу. Периодически эту тему обсуждают все время моего профессионального выступления. Но есть многие спортсмены с похожей комплекцией.