Марит Бьорген: "Устала от подозрений в применении допинга"

Шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген выразила разочарование тем, что некоторые обвиняют ее в употреблении допинга. В СМИ не раз появлялась информация о том, что норвежка может применять запрещенные вещества, поскольку якобы нельзя без них достичь такого развития мышц рук.
– Эта история тянется давно, и я с тех пор изменилась, – цитирует Expressen Бьорген. – Я уже устала от этого и разочарована тем, что на эту тему говорят снова и снова. Я с этим так давно живу. Периодически эту тему обсуждают все время моего профессионального выступления. Но есть многие спортсмены с похожей комплекцией.
Птицuk
mobile_actor Есть какие-то факты, что Бьорген принимала анаболики? Или Уильямс? 22:50 29 ЯНВАРЯ ---------------- Да, есть. Положи рядом фото Бьорген, Уильямс и например Шараповой. Или любой другой спортсменки, например Ковальчик. Тоже между прочим не маленькой девочки. И всё.
14:24
Гаттузо зол!
Так сознайся добровольно- допингерша! И все подозрения сразу отпадут, будешь спать спокойно.
13:37
rusfed 2.0
А скандал, оказывается, разгорелся из-за того, что фотографу шведской Афтонбладет удалось сфотографировать Бьёрген во время переодевания. Бицухи девушки потрясли воображение всех )
13:22
кубань чемпион
– Эта история тянется давно, и я с тех пор изменилась, – цитирует Expressen Бьорген."" Раньше ела допинг, а теперь изменилась, какого признания еще требовать?
13:17
maxcds
Никому ты неинтересна, допингерша. Верни медали, мошенница. Поговорим тогда.
10:25
PallMall
Признайся и сразу станет легко и радостно.
01:57
sarkis1957
Прекрати лечить липовую астму и все подозрения отпадут....
22:51 29 января
mobile_actor
Есть какие-то факты, что Бьорген принимала анаболики? Или Уильямс?
22:50 29 января
zeromanj
Так вскрой карты. Скажи: у меня ТИ на такие-то и такие-то препараты, я жру допинг легально. Не будет никаких подозрений, все сразу правду узнают.
12:27 29 января
CanagliaVova
Прецеденты есть. Но Серена тоже чиста :-D
11:42 29 января
Vlaer
Да есть еще несколько спортсменов с такой же комплектацией! Сестры Вильямс например! Они тоже жрут анаболики!!!
11:32 29 января