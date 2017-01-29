11:08 29 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Марит Бьорген: "Устала от подозрений в применении допинга"

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Шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген выразила разочарование тем, что некоторые обвиняют ее в употреблении допинга. В СМИ не раз появлялась информация о том, что норвежка может применять запрещенные вещества, поскольку якобы нельзя без них достичь такого развития мышц рук.

– Эта история тянется давно, и я с тех пор изменилась, – цитирует Expressen Бьорген. – Я уже устала от этого и разочарована тем, что на эту тему говорят снова и снова. Я с этим так давно живу. Периодически эту тему обсуждают все время моего профессионального выступления. Но есть многие спортсмены с похожей комплекцией.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Птицuk

mobile_actor Есть какие-то факты, что Бьорген принимала анаболики? Или Уильямс? 22:50 29 ЯНВАРЯ ---------------- Да, есть. Положи рядом фото Бьорген, Уильямс и например Шараповой. Или любой другой спортсменки, например Ковальчик. Тоже между прочим не маленькой девочки. И всё.

14:24

Гаттузо зол!

Так сознайся добровольно- допингерша! И все подозрения сразу отпадут, будешь спать спокойно.

13:37

rusfed 2.0

А скандал, оказывается, разгорелся из-за того, что фотографу шведской Афтонбладет удалось сфотографировать Бьёрген во время переодевания. Бицухи девушки потрясли воображение всех )

13:22

кубань чемпион

– Эта история тянется давно, и я с тех пор изменилась, – цитирует Expressen Бьорген."" Раньше ела допинг, а теперь изменилась, какого признания еще требовать?

13:17

maxcds

Никому ты неинтересна, допингерша. Верни медали, мошенница. Поговорим тогда.

10:25

PallMall

Признайся и сразу станет легко и радостно.

01:57

sarkis1957

Прекрати лечить липовую астму и все подозрения отпадут....

22:51 29 января

mobile_actor

Есть какие-то факты, что Бьорген принимала анаболики? Или Уильямс?

22:50 29 января

zeromanj

Так вскрой карты. Скажи: у меня ТИ на такие-то и такие-то препараты, я жру допинг легально. Не будет никаких подозрений, все сразу правду узнают.

12:27 29 января

CanagliaVova

Прецеденты есть. Но Серена тоже чиста :-D

11:42 29 января

Vlaer

Да есть еще несколько спортсменов с такой же комплектацией! Сестры Вильямс например! Они тоже жрут анаболики!!!

11:32 29 января

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Материалы других СМИ