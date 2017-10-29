Марит Бьорген: "Русские так же могли заменить наши допинг-пробы"

Шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген выразила обеспокоенность по поводу сохранности ее допинг-проб на международных турнирах. Спортсменка эмоционально восприняла фильм Icarus о технологии подмены допинг-проб российских спортсменов на Играх в Сочи.

- Беспокоюсь по поводу нашей безопасности. Русские так же могли заменить наши пробы, - цитирует Dagbladet Бьорген. - Самым ужасным моментом для спортсмена может стать положительный допинг-тест. И если это произойдет по вине других спортсменов, то спортсмен будет беззащитен.

В декабре МОК объявил, что открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Игр-2014. Комиссия Дениса Освальда занимается перепроверкой проб россиян, а комиссия Самуэля Шмида проверяет информацию о причастности Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.