Мама Устюгова: "Для сына есть только черное и белое"

Мама Сергея Устюгова Наталья отметила, что раньше очень переживала за сына и не хотела, чтобы он соревновался на взрослом уровне. По ее словам, она даже пыталась отговорить сына. Напомним, что Устюгов выиграл уже пять гонок подряд на "Тур де Ски", чего не делал еще никто.

– Для Устюгова есть только черное и белое. Никаких розовых красок он не признает. Он считает, что если он может, то он может и должен это сделать, – сказала Наталья в эфире "Матч ТВ". – Когда он вышел на взрослый уровень, то я очень переживала. Я его пыталась отговорить неоднократно. Но однажды он мне сказал, чтобы я не переживала, так как это его работа. Работа как работа, тем более любимая. А теперь, видите, он на таком высоком уровне.