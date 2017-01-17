Максим Вылегжанин: "Удостоверился, что мне можно было выступить в Удмуртии"

Российский лыжник Максим Вылегжанин сообщил, что был уверен в том, что может выступить на чемпионате Удмуртии, несмотря на отстранение, которое было вынесено Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Ранее появилась информация, что фамилия 34-летнего спортсмена находится в списке победителей среди мужчин.

– Перед соревнованиями я связался с Еленой Валерьевной Вяльбе и Вячеславом Ведениным, который работает в FIS. Мне было сказано, что в календаре этих соревнований нет и я могу спокойно в них участвовать, – приводит ТАСС слова Вылегжанина. – Сейчас неприятно, что этот вопрос поднимается. Людям надо понять, что для поддержания формы необходимо соревноваться, мы же тренируемся и выступаем для России.