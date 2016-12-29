Максим Вылегжанин: "Никогда не стоял на пьедестале благодаря запрещенным препаратам. Я за чистый спорт"

Россиянин Максим Вылегжанин сообщил, что получил официальное уведомление от Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении от международных соревнований. Призер Олимпийский игр надеется, что организация во всем разберется, а затем допустит его к соревнованиям. Напомним, что FIS 23 декабря по результатам доклада Ричарда Макларена отстранила шесть лыжников сборной России - Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Вылегжанина, Алексея Петухова, Александра Легкова и Евгения Белова.

– В преддверии нового года, я хотел бы выложить другой пост, но обстоятельства вынуждают меня написать этот, – написал Вылегжанин в Instagram. - Можете считать это моим официальным комментарием к происходящему. Я получил официальное письмо от FIS, в котором меня уведомили о временном отстранении от FIS стартов. Сказать, что это обидно – ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранен. Но я, сдав анализы в присутствии офицера ВАДА, соблюдая все антидопинговые правила, передал эти пробирки офицеру ВАДА, после чего вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем. Я этих пробирок больше не видел. Я надеюсь, что в FIS всё проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям.

Я никогда не стоял на пьедестале благодаря запрещенным препаратам, а только благодаря тренировкам, терпению, силе воле и стремлению к победе! Мои достижения на Олимпиаде в Сочи не возникли из ниоткуда. К своим наградам я шел долго и шаг за шагом, через победы на этапах Кубка мира и серебро чемпионатов мира. И только через год после ОИ в Сочи я добился долгожданной золотой медали на чемпионате мира. На протяжении всего этого периода я сдавал очень много допинг– проб и никогда к ним не было ни каких претензий. Я за чистый спорт! К сожалению, до начала "Тур де Ски" никто ничего рассматривать, похоже, не собирается, а я целенаправленно готовился к этим соревнованиям.