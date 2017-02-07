Максим Вылегжанин: "Мы этого и ожидали, будем готовить бумаги в CAS"

Россиянин Максим Вылегжанин отметил, что не удивлен решением Международной федерации лыжного спорта (FIS). По его словам, будет подана апелляция в CAS. Сегодня стало известно, что FIS продлила временную дисквалификацию четырех российских спортсменов – Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина.

- Мы этого и ожидали, будем готовить бумаги и подавать документы в CAS. Конечно, будем требовать ускоренного рассмотрения наших апелляций, – цитирует ТАСС Вылегжанина.

Напомним, ранее аналогичное решение FIS приняла по делу Александра Легкова и Евгения Белова.