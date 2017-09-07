Максим Вылегжанин: "Если доказательств вины не предоставят, то с 1 ноября смогу выступать на соревнованиях"

Чемпион мира по лыжным гонкам и трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр Максим Вылегжанин рассказал о том, что получил от Спортивного арбитражного суда мотивировочную часть. В ней говорится о том, данные из отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства не могут служить достаточным доказательством вины отстранённых российских спортсменов.

Вылегжанин был отстранен от участия в международных соревнованиях вместе с Александром Легковым, Евгением Беловым, Алексеем Петуховым, Евгенией Шаповаловой и Юлией Ивановой.

- Всей нашей шестерке пришло письмо, в котором не сказано, что мы оправданы, - цитирует RT Вылегжанина. - Там отмечается, что у них нет прямых доказательств нашей вины. Это решение было вынесено весной. Обвинители должны предоставить доказательства до 31 октября, иначе отстранение автоматически аннулируется.

Мне письмо от CAS пришло сегодня вечером, там много страниц, где всё по полочкам разложено. Если ничего не изменится, то с 1 ноября мы можем принимать участие во всех соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.