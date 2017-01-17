Максим Вылегжанин: "Чемпионат Удмуртии не указан в календаре FIS, значит, я мог принимать в нем участие"

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин, ранее отстраненный от соревнований Международной федерацией лыжного спорта (FIS), сообщил, что узнал перед выступлением на чемпионате Удмуртии, имеет ли он право принимать в нем участие. Фамилия 34-летнего спортсмена находится в списке победителей среди мужчин.

– Я общался с представителем FIS в России. Он пояснил, что отстранение распространяется только на соревнования, которые проводятся под эгидой FIS. Но в их календаре не указан чемпионат Удмуртии, значит, я могу принять в нем участие. Никакой письменной бумаги у меня нет, мы просто устно пообщались, я все выяснил.

Еще я разговаривал с президентом Федерации лыжных гонок России, которая так же отметила, что эти соревнования не относятся к FIS и я могу принять в них участие.

Напомним, что 23 декабря на основании данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена FIS отстранила от международных соревнований 6 спортсменов сборной России, участвовавших в Играх-2014. В их число вошли Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов. Легков и Белов пытались оспорить это решение перед стартом многодневки "Тур де Ски", но получили отказ. (Любовь КОНЯЕВА)

Маркус Крамер: "Легков был и остается "чистым" спортсменом"

Сергей Крянин: "Легков задавал бы тон на "Тур де Ски" вместе с Устюговым"

Легков и Белов обратились в FIS с требованием отменить отстранение

Сговор Родченкова и правда Легкова

Родченков догнал Легкова

Александр Легков: "Я чист. Доклад Макларена не будет иметь последствий для меня"