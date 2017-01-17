14:20 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Максим Вылегжанин: "Чемпионат Удмуртии не указан в календаре FIS, значит, я мог принимать в нем участие"

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Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин, ранее отстраненный от соревнований Международной федерацией лыжного спорта (FIS), сообщил, что узнал перед выступлением на чемпионате Удмуртии, имеет ли он право принимать в нем участие. Фамилия 34-летнего спортсмена находится в списке победителей среди мужчин.

 
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– Я общался с представителем FIS в России. Он пояснил, что отстранение распространяется только на соревнования, которые проводятся под эгидой FIS. Но в их календаре не указан чемпионат Удмуртии, значит, я могу принять в нем участие. Никакой письменной бумаги у меня нет, мы просто устно пообщались, я все выяснил.

Еще я разговаривал с президентом Федерации лыжных гонок России, которая так же отметила, что эти соревнования не относятся к FIS и я могу принять в них участие.

Напомним, что 23 декабря на основании данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена FIS отстранила от международных соревнований 6 спортсменов сборной России, участвовавших в Играх-2014. В их число вошли Евгения ШаповаловаЮлия ИвановаАлександр ЛегковЕвгений БеловМаксим Вылегжанин и Алексей ПетуховЛегков и Белов пытались оспорить это решение перед стартом многодневки "Тур де Ски", но получили отказ. (Любовь КОНЯЕВА)

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