15:42 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Лыжников, которые выступали в Сочи-2014, в Пхенчхан не пускают

Лыжи. Сочи-2014. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Лыжи. Сочи-2014. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Как стали известно "СЭ", Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил заявки на Пхенчхан-2018 лыжников, которые выступали на Играх в Сочи. Допуск не дали еще ряду спортсменов, в том числе, Глебу Ретивых. При этом вопреки появившейся ранее в СМИ информации, у Дениса Спицова проблем с количеством внесоревновательных контролей нет – и он должен поехать на Игры.

Здорово проявившие себя в этом сезоне Александр Большунов и Алексей Червоткин на данный момент – тоже в списке допущенных. (Владимир ИВАНОВ)

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (1)
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AndruFka

Так понимаю, канадцев аналогичным образом можно было не пускать в Сочи, китайцев - в Лондон, пендосов - в Турин... Новое правило участия.

16:53