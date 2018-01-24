Лыжников, которые выступали в Сочи-2014, в Пхенчхан не пускают

Как стали известно "СЭ", Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил заявки на Пхенчхан-2018 лыжников, которые выступали на Играх в Сочи. Допуск не дали еще ряду спортсменов, в том числе, Глебу Ретивых. При этом вопреки появившейся ранее в СМИ информации, у Дениса Спицова проблем с количеством внесоревновательных контролей нет – и он должен поехать на Игры.
Здорово проявившие себя в этом сезоне Александр Большунов и Алексей Червоткин на данный момент – тоже в списке допущенных. (Владимир ИВАНОВ)
AndruFka
Так понимаю, канадцев аналогичным образом можно было не пускать в Сочи, китайцев - в Лондон, пендосов - в Турин... Новое правило участия.
16:53