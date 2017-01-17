14:10 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Лыжники Вылегжанин и Петухов не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения

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Российский лыжник Максим Вылегжанин подчеркнул, что он и Алексей Петухов пока не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения от соревнований, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Спортсмены направили в международную федерацию объяснительные с предложением провести в случае необходимости слушания по их делам.

Ранее организация отстранила шестерых россиян из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр-2014. Помимо Вылегжанина и Петухова FIS применила санкции к Евгению Белову, Александру Легкову, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой.

- Пока никаких обвинений нам не предъявлено. Прибегать к помощи адвоката можно будет, если дело примет более серьезный характер и надо будет обжаловать обвинительное заключение, - приводит ТАСС слова Вылегжанина. - Мы сообщили международной федерации о желании провести слушания по видеоконференции. Плюс к этому приложили свои объяснительные. Если у них возникнут к нам дополнительные вопросы, то мы готовы на них ответить. Из FIS пришло подтверждение, что они все получили, ждем ответа.

Вылегжанин выступил на чемпионате Удмуртии, несмотря на отстранение FIS

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3947185

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