Лыжники Вылегжанин и Петухов не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения

Российский лыжник Максим Вылегжанин подчеркнул, что он и Алексей Петухов пока не намерены нанимать адвоката для отмены отстранения от соревнований, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Спортсмены направили в международную федерацию объяснительные с предложением провести в случае необходимости слушания по их делам.

Ранее организация отстранила шестерых россиян из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр-2014. Помимо Вылегжанина и Петухова FIS применила санкции к Евгению Белову, Александру Легкову, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой.

- Пока никаких обвинений нам не предъявлено. Прибегать к помощи адвоката можно будет, если дело примет более серьезный характер и надо будет обжаловать обвинительное заключение, - приводит ТАСС слова Вылегжанина. - Мы сообщили международной федерации о желании провести слушания по видеоконференции. Плюс к этому приложили свои объяснительные. Если у них возникнут к нам дополнительные вопросы, то мы готовы на них ответить. Из FIS пришло подтверждение, что они все получили, ждем ответа.

Вылегжанин выступил на чемпионате Удмуртии, несмотря на отстранение FIS