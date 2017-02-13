Лыжникам подготовят научные рекомендации к Олимпийским играм в Пхенчхане

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе выразила надежду на то, что план подготовки национальной команды к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане будет готов к маю. Он будет строиться на основе доклада комплексной научной группы, которая работала на февральском этапе Кубка мира, проводившемся в южнокорейском городе.

- Очень здорово, что большая часть команды пробыла в Пхенчхане больше двух недель, - приводят "Известия" слова Вяльбе. - За это время мы очень многое поняли относительно этой трассы. Безмерно благодарна Олимпийскому комитету России (ОКР), на средства которого был проведен сбор. Помимо спортсменов и тренеров мы также отправили в Южную Корею научную группу и группу сервисменов. Присутствие последних особенно было важно, поскольку в нашем виде спорта 50 процентов успеха - это правильно подготовленные лыжи.

Все специалисты отметили, что снег на олимпийской трассе достаточно "тупой", не скользкий. Вся наша делегация, включая научную группу, вернулась из Южной Кореи. В Пхенчхане наши ребята проходили специальное тестирование: анализ крови после работы на велоэргометре позволяет смотреть, как организм спортсмена адаптируется к местным условиям. У нас с Пхенчханом большая временная разница, он находится на небольшой высоте, которая довольно сложно переносится. Буду очень рада, если наша научная группа подготовит все документы к маю.