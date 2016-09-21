17:10 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Легков не комментирует слова Мнацаканова

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отказался от объяснений слов генерального секретаря Ассоциации лыжных видов спорта России Георгия Мнацаканова. Чиновник в интервью норвежской телекомпании NRK заявил, что Легков и Илья Черноусов использовали препараты от астмы, не страдая этим заболеванием.

– Я не хочу давать никаких комментариев по этой теме, извините, – заявил Легков. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

 

МНАЦАКАНОВ: "ЛЕГКОВ И ЧЕРНОУСОВ ПРИНИМАЮТ СРЕДСТВА ОТ АСТМЫ" 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

а что так?

17:58

Andre_Saratov

Vlаdimir. А если попробовать на ссылку после интервью нажать.

17:44

Vlаdimir

Где сам текст этого интервью и слова Мнацаканова в оригинале? Больше чем уверен, что смысл слов был либо искажен, либо выдернут из контекста.

17:41

AndruFka

Это что, типа, Родченков-2?

17:23

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