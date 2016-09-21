Легков не комментирует слова Мнацаканова

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отказался от объяснений слов генерального секретаря Ассоциации лыжных видов спорта России Георгия Мнацаканова. Чиновник в интервью норвежской телекомпании NRK заявил, что Легков и Илья Черноусов использовали препараты от астмы, не страдая этим заболеванием.
– Я не хочу давать никаких комментариев по этой теме, извините, – заявил Легков. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
МНАЦАКАНОВ: "ЛЕГКОВ И ЧЕРНОУСОВ ПРИНИМАЮТ СРЕДСТВА ОТ АСТМЫ"
shpasic
а что так?
17:58
Andre_Saratov
Vlаdimir. А если попробовать на ссылку после интервью нажать.
17:44
Vlаdimir
Где сам текст этого интервью и слова Мнацаканова в оригинале? Больше чем уверен, что смысл слов был либо искажен, либо выдернут из контекста.
17:41
AndruFka
Это что, типа, Родченков-2?
17:23