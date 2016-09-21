Легков не комментирует слова Мнацаканова

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отказался от объяснений слов генерального секретаря Ассоциации лыжных видов спорта России Георгия Мнацаканова. Чиновник в интервью норвежской телекомпании NRK заявил, что Легков и Илья Черноусов использовали препараты от астмы, не страдая этим заболеванием.

– Я не хочу давать никаких комментариев по этой теме, извините, – заявил Легков. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

МНАЦАКАНОВ: "ЛЕГКОВ И ЧЕРНОУСОВ ПРИНИМАЮТ СРЕДСТВА ОТ АСТМЫ"