Легков может быть оправдан из-за ошибки в докладе Макларена

Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков, отстраненный от соревнований, может быть восстановлен в правах, утверждает expressen.se. Россиянин был временно дисквалифицирован Международной федерацией лыжного спорта (FIS) на основании доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В документах профессора Макларена вместо имен спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр-2014, упоминаются кодовые числа. По словам адвоката Легкова Кристофа Вишеманна, есть некоторые несоответствия в кодах доклада.

- Все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд, - пояснил Вишеманн. - Если вы посмотрите на код, который якобы принадлежит Евгению Белову, то увидите его в двух соревнованиях, в которых Белова не было. Таким образом, он принадлежит кому-то другому. Мы обратили на это внимание на встрече с антидопинговым отделом FIS.

Вишеманн не уточнил, есть ли подобное несоответствие с кодом Легкова.

Вторая часть доклада Макларена о допинге в российском спорте была обнародована в начале декабря. После ее публикации ряд спортсменов были временно отстранены от соревнований, в отношении других были открыты расследования - МОК ведет дело о 28 россиянах из Сочи-2014. Помимо Легкова, FIS временно были отстранены от турниров лыжники Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.