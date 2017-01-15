Легков может быть оправдан из-за ошибки в докладе Макларена

Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков, отстраненный от соревнований, может быть восстановлен в правах, утверждает expressen.se. Россиянин был временно дисквалифицирован Международной федерацией лыжного спорта (FIS) на основании доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В документах профессора Макларена вместо имен спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр-2014, упоминаются кодовые числа. По словам адвоката Легкова Кристофа Вишеманна, есть некоторые несоответствия в кодах доклада.
- Все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд, - пояснил Вишеманн. - Если вы посмотрите на код, который якобы принадлежит Евгению Белову, то увидите его в двух соревнованиях, в которых Белова не было. Таким образом, он принадлежит кому-то другому. Мы обратили на это внимание на встрече с антидопинговым отделом FIS.
Вишеманн не уточнил, есть ли подобное несоответствие с кодом Легкова.
Вторая часть доклада Макларена о допинге в российском спорте была обнародована в начале декабря. После ее публикации ряд спортсменов были временно отстранены от соревнований, в отношении других были открыты расследования - МОК ведет дело о 28 россиянах из Сочи-2014. Помимо Легкова, FIS временно были отстранены от турниров лыжники Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
shpasic
прокололся "профессор" нужно было QR-коды использовать, чтобы сложнее было бы проверять несоответствия.
14:19
muzsolini
Легков может быть оправдан, но данных по нему нет. Данные по Белову, но до него дела никому нет. Феерия СЭ продолжается.
14:17
Slim Taller
А где ошибка то?! Если речь идёт о Белове,то причём Легков?!
14:17
Гаттузо зол!
тухлый докладишко подлого наймита мухларена начинает сыпаться и трещать по швам. Чего и следовали ожидать.
14:16
Джерри. Без Тома.
Состряпали доклад на коленке и выдали за истину в последней инстанции. Средневековой инквизиции на них нет.
14:09
radomir_71
Я тоже считаю,что надо судиться. А то как тряпки ведем себя. Не зря гласит поговорка - лучшая защита- это наступление. Нас уже тычут носом все кому не лень, а мы все извиняемся. Только толку от извинений нет - нас все равно прессуют. Так не лучше ли утереть сопли и на удар отвечать ударом. Да, я понимаю, что кого-то дисквалифицируют, но тут уж на войне, как на войне. А сегодня против нас объявлена ВОЙНА.
14:05
dv2205
вот жеж уки маклареновские
13:58
maximum080
в суд подать за ошибку
13:58