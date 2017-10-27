Легков или Белов точно не употребляли допинг на Олимпиаде-2014. Родченков некомпетентен или лжет?

"СЭ" стали известны результаты исследования проб российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова на Олимпиаде в Сочи. Спортсмены по подозрению в употреблении запрещенных препаратов пропустили почти весь прошлый сезон. Основные претензии к ним основаны на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Их фамилии упоминаются в списке атлетов, которым Родченков якобы давал допинговый коктейль, также они упоминаются в списках планируемых медалистов, чьи пробы якобы должны быть вскрыты. Кроме того, на их пробах должны были обнаружить царапины, свидетельствующие об их вскрытии.

Адвокат лыжников Кристоф Вишеманн заявил, что у одного из его подопечных все пробы абсолютно чистые, без следов вскрытия. Таким образом, Родченков обвинил как минимум одного из лыжников, чьи пробы на самом деле не вскрывались. Из этого можно сделать вывод, что он либо некомпетентен, либо дает ложные показания.