20:08 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Легков и Устюгов выступят на этапе Кубка мира во Франции

0
0
0

Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на четвертый этап Кубка мира, который пройдет во французском Ля Клуза, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России. Турнир пройдет с 17 по 18 декабря.

В состав мужской команды вошли Евгений Белов, Станислав Волженцев, Евгений Дементьев, Александр Легков, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Ермил Вокуев.

У женщин выступят Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Елена Соболева, Юлия Чекалева, Дарья Веденина.

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/3172.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ