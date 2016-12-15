Легков и Устюгов выступят на этапе Кубка мира во Франции

Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на четвертый этап Кубка мира, который пройдет во французском Ля Клуза, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России. Турнир пройдет с 17 по 18 декабря.

В состав мужской команды вошли Евгений Белов, Станислав Волженцев, Евгений Дементьев, Александр Легков, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Ермил Вокуев.

У женщин выступят Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Елена Соболева, Юлия Чекалева, Дарья Веденина.