22:45 15 декабря | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Легков и Дементьев - в составе сборной России на этап Кубка мира

0
0
0

Сборная России объявила состав на четвертый этап Кубка мира, который пройдет во французском Ля Клуза 17-18 декабря. От мужчин и женщин выступят по восемь человек, включая олимпийских чемпионов Александра Легкова и Евгения Дементьева.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: мужчины - Евгений Белов, Станислав Волженцев, Евгений Дементьев, Александр Легков, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Ермил Вокуев; женщины - Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Елена Соболева, Юлия Чекалева и Дарья Веденина.

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/3172.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ