Легков и Дементьев - в составе сборной России на этап Кубка мира

Сборная России объявила состав на четвертый этап Кубка мира, который пройдет во французском Ля Клуза 17-18 декабря. От мужчин и женщин выступят по восемь человек, включая олимпийских чемпионов Александра Легкова и Евгения Дементьева.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: мужчины - Евгений Белов, Станислав Волженцев, Евгений Дементьев, Александр Легков, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Ермил Вокуев; женщины - Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Полина Кальсина, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Елена Соболева, Юлия Чекалева и Дарья Веденина.