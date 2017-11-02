Легков и Белов подали апелляцию в CAS

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, отстраненные МОК от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

- Как я и обещал, апелляция только что подана, - цитирует ТАСС адвоката спортсменов Кристофа Вишеманна.

Накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи и выступила за их пожизненную дисквалификацию. Легков также лишится титула олимпийского чемпиона, завоеванного в масс-старте на 50 км на Играх-2014.