Легков и Белов подали апелляции в CAS

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу своего отстранения от соревнований, информирует официальный сайт организации. Ранее антидопинговая комиссия FIS отклонила апелляцию спортсменов на отстранение.

23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

Вторая часть доклада Макларена о допинге в российском спорте была обнародована в начале декабря. После ее публикации ряд спортсменов были временно отстранены от соревнований, в отношении других были открыты расследования - МОК ведет дело о 28 россиянах с Олимпиады в Сочи. Помимо Легкова и Белова FIS временно были отстранены от турниров лыжники Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.