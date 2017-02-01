Легков и Белов опротестовали в CAS временное отстранение

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лыжники Александр Легков и Евгений Белов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу своего отстранения от соревнований, сообщает ТАСС. Ранее антидопинговая комиссия FIS отклонила апелляцию олимпийского чемпиона Игр в Сочи Александра Легкова и Евгения Белова.

23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.