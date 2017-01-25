Легков и Белов не имеют права тренироваться со сборной?

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, чье временную дисквалификацию продлила антидопинговая панель Международной федерации лыжного спорта (FIS), не имеют права принимать участия в соревнованиях и работать с национальной командой.
"25 января большинством голосов было принято решение не отменять свое первоначальное решение и продлить временную дисквалификацию Александра Легкова и Евгения Белова до последующего уведомления. Таким образом, упомянутые выше спортсмены не имеют права принимать участия в соревнованиях и других активностях национальной команды.
Решение антидопинговой панели ФИС может быть обжалована в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Срок подачи апелляции составляет 21 день", – сообщили "СЭ" в пресс-службе (FIS).
Dzhan
Цель анти допинговых мероприятий очевидна - не допустить участия сильнейших лыжников в первенстве мира. Грязная игра на вооружении европейских спортивных мошенников. Как противостоять? Если "не лезть в бутылку", то спортивная пресса в России должна громогласно и как можно шире поставить под сомнение результаты предстоящего ЧМ в отсутствие Легкова и Белова. Если победителем окажется не российский лыжник, то дать на первых полосах большое фото победителя, например: норвежца или шведа, как получится, и сердечно!!! поздравить с третьим заслуженным!!! местом после Александра Легкова, и Сергея Белова.
22:08 26 января