Легков и Бабиков стали продавцами пряников

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал об участии в благотворительной акции вместе с биатлонистом Антоном Бабиковым. Спортсмены продавали пряники.

– Сегодня вместе с моим другом, чемпионом мира по биатлону Антоном Бабиковым приняли участие в благотворительном марафоне "На свет Маяка", организованном Общественной палатой Московской области, – написал Легков на своей странице в сети Инстаграм. – Продавали пряники и оставили автографы на фартуках. Их и другие лоты, например, клюшку Сергея Шойгу с автографами легенды хоккея Вячеслава Фетисова и других игроков Ночной хоккейной лиги можно приобрести на благотворительном интернет-аукционе на площадке "Один плюс Один".



Я, как человек, у которого есть ребенок, хорошо понимаю, насколько важно помогать детям. Участие в благотворительном марафоне и аукционе на площадке "Один плюс Один" – это возможность помочь подмосковным детям – подопечным хосписа "Дом с маяком". Для меня это значит, что меньше будет смертей детей, которые нуждаются в помощи, что в их жизни появится счастье. Делать добро просто, присоединяйтесь!