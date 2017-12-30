Квалификацию на первом этапе "Тур де Ски" прошла только Непряева

В Швейцарии стартовала ежегодная лыжная многодневка "Тур де Ски". Из шести спортсменок, вошедших в заявку сборной России, только Наталье Непряевой удалось пройти квалификацию спринта.

Лидер молодежного Кубка мира заняла 11-е место из 70 участниц, проиграв норвежке Ингвильд Остберг 5,12 секунды.

Остальные пять россиянок не сумели попасть даже в 50 лучших, причем Мария Гущина (+22,47), Анна Нечаевская (+22,69) и Яна Кирпиченко (+26,17) заняли три последние позиции. Алиса Жамбалова (+16,32) стала 58-й, а Анастасия Седова (+18,45) – 64-й.