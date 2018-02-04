Крянин - о подозрительных пробах лыжников: "Продолжается борьба против России"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отметил, что список запрещенных препаратов в современном спорте меняется регулярно. По его словам, материал о массовом употреблении лыжниками кровяного допинга в первом десятилетии XXI века - это фейк.

- Честно говоря, давно привык ничему не удивляться, - цитирует RT Крянина. - Для меня это просто очередной фейк, не более. Даже не знаю, как реагировать на это. Как по мне – продолжается борьба против России. Кто-то выполняет политический заказ. Сейчас поднимут пробы с 2001 года. Слушайте, ну давайте перепроверим анализы 40-х годов прошлого века! Возможно WADA это просто выгодно. Там все не могут успокоиться после оправдательного решения CAS в пользу наших ребят. Запускается вся эта шумиха… Хотелось бы, чтобы там работали все-таки адекватные люди, а не разрушители.

Мне сложно говорить, о том, насколько серьезно распространен допинг в лыжных гонках. Начнём с того, что правила меняются буквально на ходу. Кто знает, быть может в ВАДА скажут, что кофе лыжникам пить тоже нельзя – кофеин ведь бодрит, а потому может считаться допингом. Мы все выступаем категорически против запрещённых препаратов, но порой вся эта борьба становится просто смешной.

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