Кристоф Вишеманн: "Не жду никакой дисквалификации для Белова и Легкова. Они ни в чем не виноваты"

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн выразил уверенность, что решение МОК по спортсменам будет успешно оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Комиссия под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих спортсменов на Олимпиаде-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км. Также им пожизненно запрещено принимать участие в Олимпийских играх. Ранее Вишеманн заявил, что на решение МОК будет подана апелляция в CAS.

– Формально, у Легкова и Белова вчера закончилось временное отстранение, и они могут выступать на соревнованиях. Международная федерация (FIS) успеет их дисквалифицировать до начала сезона Кубка мира?

– Думаю, федерация проведет свои слушания до того, как Кубок мира стартует. А дальше уже они сами будут решать, смогут спортсмены стартовать или нет.

– Ваш прогноз: Легков и Белов получат от FIS два, четыре года дисквалификации, или даже больше?

– Я не жду никакой дисквалификации ни для одного из них. Потому что ребята ни в чем не виноваты. И это правда. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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