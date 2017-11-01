Крис Йесперсен: "Странно получать олимпийскую медаль по почте"

Лыжник сборной Норвегии Крис Йесперсен сказал, что с радостью примет олимпийскую медаль за эстафету на Играх-2014. Норвежская сборная получит бронзу Олимпиады в Сочи, если в силу вступит решение МОК по Александру Легкову. Сегодня стало известно, что комиссия МОК рекомендовала аннулировать результаты Легкова и Евгения Белова на Играх в Сочи за нарушения антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км. Если CAS отклонит его апелляцию, серебряные медали перейдут Франции, а Норвегия, финишировавшая четвертой, получит бронзу. Йесперсен бежал дистанцию за сборную вместе с Эльдаром Реннингом, Мартином Йонсрудом Сундбю и Петтером Нортугом.

- Странно получать медаль по почте, - цитирует NRK Йесперсена. - Но если это справедливо, то я, конечно, приму ее. Это моя единственная олимпийская медаль. Конечно, я хочу ее получить.