Ковальчик выиграла скиатлон в Пхенчхане, Медведева шестая

Полька Юстина Ковальчик победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Второй стала Элизабет Стивен из США, третьей - японка Макадо Исида. Лучшая из россиянок Анна Медведева заняла шестое место.
Отметим, что соревнования являются тестовыми в преддверии Олимпиады-2018.
Пхенчхан (Корея)
Кубок мира
Женщины
Скиатлон, 7,5+7,5 км
1. Ковальчик (Польша) - 43.5,7
2. Стивен (США) - отставание 56,0
3. Исида (Япония) - 1.14,8
4. Паттерсон (США) - 1.21,4
5. Нордстрем (Швеция) - 1.22,3
6. А. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 1.29,3...
11. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 2.07,8...
19. ВЕДЕНИНА (Россия) - 4.10,6...
21. ЦАРЕВА (Россия) - 4.17,5...
28. СОБОЛЕВА (Россия) - 6.44,2
Айртон
Юстина супер!) 35-й пошёл!))
09:52