Ковальчик выиграла скиатлон в Пхенчхане, Медведева шестая

Полька Юстина Ковальчик победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Второй стала Элизабет Стивен из США, третьей - японка Макадо Исида. Лучшая из россиянок Анна Медведева заняла шестое место.

Отметим, что соревнования являются тестовыми в преддверии Олимпиады-2018.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Женщины

Скиатлон, 7,5+7,5 км

1. Ковальчик (Польша) - 43.5,7

2. Стивен (США) - отставание 56,0

3. Исида (Япония) - 1.14,8

4. Паттерсон (США) - 1.21,4

5. Нордстрем (Швеция) - 1.22,3

6. А. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 1.29,3...

11. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 2.07,8...

19. ВЕДЕНИНА (Россия) - 4.10,6...

21. ЦАРЕВА (Россия) - 4.17,5...

28. СОБОЛЕВА (Россия) - 6.44,2