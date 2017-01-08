Ковальчик поздравила Устюгова с победой в "Тур де Ски"

Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик поздравила Сергея Устюгова с победой в "Тур де Ски". Россиянин стал первым спортсменом в истории, который выиграл шесть из семи гонок многодневки.

"Ура! Браво, Устюгов! Здорово, что подъем в гору Альп-де-Чермис снова выиграл единственный здоровый спортсмен. P.S. По крайней мере, среди мужчин", – написала Ковальчик в твиттере.