18:08 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Ковальчик поздравила Устюгова с победой в "Тур де Ски"

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Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик поздравила Сергея Устюгова с победой в "Тур де Ски". Россиянин стал первым спортсменом в истории, который выиграл шесть из семи гонок многодневки.

"Ура! Браво, Устюгов! Здорово, что подъем в гору Альп-де-Чермис снова выиграл единственный здоровый спортсмен. P.S. По крайней мере, среди мужчин", – написала Ковальчик в твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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кубань чемпион

sergs1 Сергей Устюгов выиграл Тур, а не подъем в гору. На этом этапе он был далеко не первым.А Юстина снова показала себя. То одним вылижет, то другим:) 18:24 __________________________- ЧЁРТ, не понятно про что, Юсти написала? Редактор, юрист? Просто тебе унылому овну больше ляпнуть в сторону Сергея не чего.

18:27

sergs1

Судя по ее заявлению, у нас в сборной все, кроме Усюгова, больные!

18:26

dv2205

уважаем за последовательную позицию и мы должны были раньше ее поддержать однако вероятно забоялись и оно потом нам аукнулось

18:26

Союз Аполлонович

Ай да Юсти, какая молодчинка)))!!!

18:25

кубань чемпион

Юсти красавица.!!!!!!!!!!!!!

18:24

vitvk

Юстина,браво! Ты первая несколько лет назад подняла волну против астматиков,правда тебя не услышали...

18:21

cska0000

Юстина молодец всегда за правду!!

18:18

shu111

Молодец, Юстина)

18:18

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