Ковальчик поздравила Устюгова с победой в "Тур де Ски"

Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик поздравила Сергея Устюгова с победой в "Тур де Ски". Россиянин стал первым спортсменом в истории, который выиграл шесть из семи гонок многодневки.
"Ура! Браво, Устюгов! Здорово, что подъем в гору Альп-де-Чермис снова выиграл единственный здоровый спортсмен. P.S. По крайней мере, среди мужчин", – написала Ковальчик в твиттере.
кубань чемпион
sergs1 Сергей Устюгов выиграл Тур, а не подъем в гору. На этом этапе он был далеко не первым.А Юстина снова показала себя. То одним вылижет, то другим:) 18:24 __________________________- ЧЁРТ, не понятно про что, Юсти написала? Редактор, юрист? Просто тебе унылому овну больше ляпнуть в сторону Сергея не чего.
18:27
sergs1
Судя по ее заявлению, у нас в сборной все, кроме Усюгова, больные!
18:26
dv2205
уважаем за последовательную позицию и мы должны были раньше ее поддержать однако вероятно забоялись и оно потом нам аукнулось
18:26
Союз Аполлонович
Ай да Юсти, какая молодчинка)))!!!
18:25
кубань чемпион
Юсти красавица.!!!!!!!!!!!!!
18:24
vitvk
Юстина,браво! Ты первая несколько лет назад подняла волну против астматиков,правда тебя не услышали...
18:21
cska0000
Юстина молодец всегда за правду!!
18:18
shu111
Молодец, Юстина)
18:18