Константин Главатских: "Очень обидно, был отличный шанс заехать в призы"

Россиянин Константин Главатских выразил разочарование по поводу четвертого места в скиатлоне на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Он уступил норвежцу Матиасу Рундгрену на фотофинише, а победу одержал другой представитель России Петр Седов.

- Очень обидно, был отличный шанс заехать в призы, но снова не получилось, будем дальше работать, - цитирует "Р-Спорт" Главатских. - Круг здесь своеобразный, погода тоже - днем тепло, солнце светит, ночью холодно. Круг сложный - есть где работать, нет прямых спусков, все спуски с поворотами, некогда расслабиться, везде бежишь с напряжением.