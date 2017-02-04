14:57 4 февраля | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Константин Главатских: "Очень обидно, был отличный шанс заехать в призы"

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Россиянин Константин Главатских выразил разочарование по поводу четвертого места в скиатлоне на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Он уступил норвежцу Матиасу Рундгрену на фотофинише, а победу одержал другой представитель России Петр Седов.

- Очень обидно, был отличный шанс заехать в призы, но снова не получилось, будем дальше работать, - цитирует "Р-Спорт" Главатских. - Круг здесь своеобразный, погода тоже - днем тепло, солнце светит, ночью холодно. Круг сложный - есть где работать, нет прямых спусков, все спуски с поворотами, некогда расслабиться, везде бежишь с напряжением.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170204/1115841519.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Григорич

Что за подленькая натура норгов сидеть сзади и копить силы.

00:41

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