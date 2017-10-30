Комиссия МОК заслушала Легкова и Белова

Как стало известно "СЭ", комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников заслушала Александра Легкова и Евгения Белова. Таким образом, перед комиссией должны выступить еще четверо россиян: Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Ранее появилась информация, что заседание комиссии в Лозанне длится уже более восьми часов, а решение, возможно, не будет озвучено в понедельник.

23 декабря 2016 года по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи: Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповалову и Иванову.

В мае Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение российских лыжников от соревнований до 31 октября 2017 года.

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