Комиссия МОК вынесет другие решения в отношении россиян в ближайшие дни

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что в ближайшие дни будет вынесено еще несколько решений в отношении российских спортсменов.
Накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи и выступила за их пожизненную дисквалификацию. Легков также лишится титула олимпийского чемпиона, завоеванного в масс-старте на 50 км на Играх-2014.
- По итогам других слушаний в ближайшие дни будут приняты решения, - цитирует Баха официальный сайт МОК.
Комиссия Освальда в ближайшее время должна опубликовать вердикт по делам еще четырех лыжников – Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой – в ходе расследования об обвинении России в допинг-махинациях во время Игр-2014 из доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена. Его первая часть была опубликована 18 июля 2016 года, перед Олимпиадой в Рио, а вторая – 9 декабря 2016-го. Позже в МОК рассмотрят дела представителей других видов спорта из России, выступавших на домашней Олимпиаде и попавших под подозрение.
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Алексей Петухов
- Юлия Иванова (лыжи)
- Томас Бах
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
- Ричард Макларен
MyDOZVON GUBER
Освальд !!!! Вали ВСЕХ скопом!!!! А то тебя ура--потцтреоты называли либеральным и дружественным, когда назначали ""главным по тарелочкам"" в допинг--расследовании, а после первых же отрицательных решений готовы в навоз затоптать!!! Так чего же тебе терять??? ПОЛНОЕ отстранение и пусть прибаБАХнутый друт мутла потом оправдывается!!!!
20:29
Весёлый©
CAS (хорек) пришел пожелать Россиюшке (курам) счастливого Нового Года. (китайская поговорка)
20:08
Весёлый©
У Россиюшки всего два настоящих праздника в году - доклад Освальда и доклад Шмида. (советская поговорка)
20:06