19:41 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Комиссия МОК вынесет другие решения в отношении россиян в ближайшие дни

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что в ближайшие дни будет вынесено еще несколько решений в отношении российских спортсменов. 

 
Александр ЛЕГКОВ, Евгений БЕЛОВ, кто следующий...Кошмар по расписанию. Кто попадет под прицел МОК после лыжников

Накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи и выступила за их пожизненную дисквалификацию. Легков также лишится титула олимпийского чемпиона, завоеванного в масс-старте на 50 км на Играх-2014.

- По итогам других слушаний в ближайшие дни будут приняты решения, - цитирует Баха официальный сайт МОК.

Комиссия Освальда в ближайшее время должна опубликовать вердикт по делам еще четырех лыжников – Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой – в ходе расследования об обвинении России в допинг-махинациях во время Игр-2014 из доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена. Его первая часть была опубликована 18 июля 2016 года, перед Олимпиадой в Рио, а вторая – 9 декабря 2016-го. Позже в МОК рассмотрят дела представителей других видов спорта из России, выступавших на домашней Олимпиаде и попавших под подозрение.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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MyDOZVON GUBER

Освальд !!!! Вали ВСЕХ скопом!!!! А то тебя ура--потцтреоты называли либеральным и дружественным, когда назначали ""главным по тарелочкам"" в допинг--расследовании, а после первых же отрицательных решений готовы в навоз затоптать!!! Так чего же тебе терять??? ПОЛНОЕ отстранение и пусть прибаБАХнутый друт мутла потом оправдывается!!!!

20:29

Весёлый©

CAS (хорек) пришел пожелать Россиюшке (курам) счастливого Нового Года. (китайская поговорка)

20:08

Весёлый©

У Россиюшки всего два настоящих праздника в году - доклад Освальда и доклад Шмида. (советская поговорка)

20:06