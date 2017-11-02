Комиссия МОК вынесет другие решения в отношении россиян в ближайшие дни

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что в ближайшие дни будет вынесено еще несколько решений в отношении российских спортсменов.

Накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи и выступила за их пожизненную дисквалификацию. Легков также лишится титула олимпийского чемпиона, завоеванного в масс-старте на 50 км на Играх-2014.

- По итогам других слушаний в ближайшие дни будут приняты решения, - цитирует Баха официальный сайт МОК.

Комиссия Освальда в ближайшее время должна опубликовать вердикт по делам еще четырех лыжников – Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой – в ходе расследования об обвинении России в допинг-махинациях во время Игр-2014 из доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена. Его первая часть была опубликована 18 июля 2016 года, перед Олимпиадой в Рио, а вторая – 9 декабря 2016-го. Позже в МОК рассмотрят дела представителей других видов спорта из России, выступавших на домашней Олимпиаде и попавших под подозрение.